منتخب عمان يتجاوز نظيره القطري ويتصدر الترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تغلب المنتخب العماني على نظيره القطري، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي.

تقدم المنتخب القطري أولاً عبر المعز علي (د2)، ليرد المنتخب العماني بثنائية تكفل بتسجيلها عصام الصبحي (د20 من علامة الجزاء، د52).

بهذه النتيجة، رفع المنتخب العماني رصيده إلى 4 نقاط بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.