تشكيلة الإمارات لمواجهة الكويت في ثاني جولات كأس الخليج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن باولو بينتو، مدرب المنتخب الإماراتي، تشكيلة الأبيض لمواجهة الكويت، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

وتنطلق المباراة عند الساعة 21:30 بتوقيت أبو ظبي، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

خالد عيسى، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، زايد سلطان، ماركوس ميلوني، ماكانزي هانت، عبد الله حمد، حارب عبد الله، يحيى الغساني، فابيو ليما، كايو كانيدو.

وكان منتخب الإمارات تعادل في الجولة الأولى مع نظيره القطري بهدف لمثله، وهي ذات نتيجة الكويت وعمان.