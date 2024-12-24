وداعًا محمد رحيم: أمسية تكريمية تُحيي إرث الموسيقار الراحل على شاشة التلفزيون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهدت دار الأوبرا المصرية أمسية مؤثرة لتكريم روح الموسيقار الراحل محمد رحيم، حيث اجتمع نخبة من الفنانين والشخصيات العامة لإحياء ذكراه وإرثه الموسيقي الغني. ولأولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، سيتم بث هذا الحفل التكريمي على شاشة التلفزيون المصري، ليتسنى للجميع مشاركة هذه اللحظات المؤثرة.

سيتم عرض حفل تكريم محمد رحيم على القناة الثانية المصرية يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الساعة العاشرة مساءً. كما سيتم إعادة بث الحفل يوم الخميس على الفضائية المصرية.

تفاصيل الأمسية التكريمية في دار الأوبرا:

شهد الحفل حضورًا مميزًا شمل عائلة الفقيد، أرملته أنوسة كوتة، وابنيه ماس وهارتي، بالإضافة إلى شخصيات بارزة مثل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل، والشاعر فوزي إبراهيم، وشقيق الراحل الدكتور طاهر رحيم.

لم يقتصر الحضور على الشخصيات الرسمية، بل شهد أيضًا تواجدًا لافتًا لنجوم الفن والموسيقى، من بينهم حميد الشاعري، مصطفى كامل، إلهام شاهين، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر، شذى، رامي صبري، وعمرو مصطفى، بالإضافة إلى المخرج محمد العدل.

أحيا الحفل نخبة من الفنانين الذين قدموا باقة من أجمل أغاني محمد رحيم، من بينهم النجوم تامر حسني، لطيفة، مي فاروق، والمطرب الكبير محمد ثروت، برفقة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

يُعتبر هذا الحفل بمثابة تكريم لمسيرة فنية حافلة بالإنجازات والإبداعات التي أثرت الموسيقى العربية، حيث ترك محمد رحيم بصمة لا تُنسى في عالم الألحان والتوزيع الموسيقي.