الدوري المغربي (15): الجيش الملكي يلتقي حسنية أغادير

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب الرجاء مع شباب المحمدية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأولمبيك آسفي مع الاتحاد التوركي بنفس التوقيت، ونهضة بركان مع المغرب الفاسي الساعة 20:00، والجيش الملكي مع حسنية أغادير الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

اتحاد طنجة × الدفاع الحسني الجديدي 1-1

شباب السوالم × المغرب التطواني 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 30 نقطة

2- نهضة الزمامرة: 24 نقطة

3- الوداد: 23 نقطة

4- المغرب الفاسي: 22 نقطة

5- الجيش الملكي: 21 نقطة