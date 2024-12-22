نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (15): الجيش الملكي يلتقي حسنية أغادير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب الرجاء مع شباب المحمدية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأولمبيك آسفي مع الاتحاد التوركي بنفس التوقيت، ونهضة بركان مع المغرب الفاسي الساعة 20:00، والجيش الملكي مع حسنية أغادير الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
اتحاد طنجة × الدفاع الحسني الجديدي 1-1
شباب السوالم × المغرب التطواني 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 30 نقطة
2- نهضة الزمامرة: 24 نقطة
3- الوداد: 23 نقطة
4- المغرب الفاسي: 22 نقطة
5- الجيش الملكي: 21 نقطة