الدوري الإيطالي (17): جنوى يلاقي نابولي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي تورينو مع بولونيا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وجنوى مع نابولي الساعة 20:00، وليتشي مع لاتسيو الساعة 22:45.

أمس، فاز ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدف دون رد في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر أتلانتا ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 37 نقطة، يليه نابولي بـ 35 نقطة، إنتر ميلان بـ 34 نقطة، ولكل من فيورنتينا ولاتسيو 31 نقطة.