ما أسباب الشعور بوخز في الشفاه؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشعر بعض الأشخاص بوخز في الشفاه، وقد يثير ذلك تساؤلات حول أسبابه. فما هي هذه الأسباب؟

وفقًا للمركز الاتحادي للتوعية الصحية، يمكن أن يكون الشعور بوخز في الشفاه نتيجة لعدة عوامل، بعضها بسيط والبعض الآخر قد يكون أكثر خطورة. من بين الأسباب البسيطة: البرودة الشديدة في الطقس، التوتر النفسي، الخوف، أو نوبات الذعر التي قد تؤدي إلى هذا الشعور غير المريح.

كما يمكن أن يكون الوخز في الشفاه علامة على استجابة تحسسية تجاه بعض المواد مثل الأطعمة، حبوب اللقاح، مستحضرات التجميل أو الأدوية.

قد يرتبط الشعور بوخز الشفاه أيضًا بنقص بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين B12 أو المغنيسيوم.

في بعض الحالات، قد يشير الوخز إلى الإصابة بأمراض معينة مثل الهربس الشفوي، متلازمة الفم الحارق، أو حتى داء السكري والتصلب العصبي المتعدد.

يجب استشارة الطبيب إذا كان الشعور بوخز في الشفاه مصحوبًا بأعراض أخرى مثل صعوبة التنفس، تورم في الوجه، شحوب البشرة، تعب مستمر، ضعف في التركيز، التهاب الشفاه، أو ظهور بثور عليها.

من خلال الفحوصات مثل اختبارات الدم، اختبارات الحساسية، والفحوصات العصبية، يستطيع الطبيب تحديد السبب الدقيق وراء الشعور بوخز الشفاه ووصف العلاج المناسب. قد يشمل العلاج الأدوية المضادة للفيروسات في حالة الإصابة بالهربس، مضادات الهيستامين إذا كان السبب تحسسيًا، أو مكملات غذائية في حال كان السبب نقص الفيتامينات والمعادن.