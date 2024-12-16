اللجنة العمانية للرياضات القتالية المختلطة والدفاع عن النفس تكشف عن روزنامة 2025

تهدف إلى تعزيز انتشار الرياضات القتالية

كتبت ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

كشفت اللجنة العُمانية للرياضات القتالية المختلطة والدفاع عن النفس في اجتماعها السنوي عن خطتها السنوية للعام 2025م ومناقشة أجندتها للمرحلة القادمة حيث اقيم الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور عادل بن سعيد الشنفري رئيس اللجنة العُمانية للرياضات القتالية والدفاع عن النفس بقاعة الاجتماعات بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأندية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأنشطة والألعاب الرياضية المنتسبة للجنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتحقيق تطور رياضي شامل، وتوفير منصة للاعبي الرياضات القتالية للمشاركة في منافسات قوية تسهم في رفع مستوى الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة، كما تم مناقشة أهداف اللجنة ومناقشة عامة حول أنشطة اللجنة المحلية والدولية.

تعزيز انتشار

وقال إقبال بن يوسف البلوشي أمين سر اللجنة: في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار الرياضات القتالية وتعزيز مستوى التنافسية في سلطنة عُمان وربط المشاركات برؤية عُمان 2040 حيث تتضمن روزنامة 2025 عدة بطولات محلية رئيسية في رياضات مثل البوكسينج والكيك بوكسينج والمواي تاي والألعاب القتالية المختلطة والتي بدورها سوف تشجع وتعزز من الجانب السياحي الرياضي بخاصة، حيث سوف نستقطب أبطالًا عالميين وقنوات رياضية عالمية. وخلال العام القادم ستكون هناك بطولة عالمية في شهر يونيو، وسيكون هناك تعاون مع وزارة التراث والسياحة وبعض الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالمنافسات الدولية فإن الرياضات القتالية في سلطنة عُمان تتطلع إلى تحقيق نتائج متميزة في البطولات التي سنشارك فيها، منها دورة الألعاب الأولمبية في رياضة البوكسينج، وسنقوم بتهيئة اللاعبين وتجهيزهم لمقابلة لاعبين عالميين في ظل الإمكانيات المتاحة وحتى تكون لدى اللاعبين برامج ومعسكرات مكثفة نناشد القطاع الخاص للوقوف معنا حتى نكون منتخبًا صعبًا في مثل تلك البطولات.

لدينا فريق للمصارعة وفريقنا ناشئ، كما أن هذه اللعبة تجذب الكثير من الجماهير، وبالنسبة لبقية الرياضات القتالية فنحن نحتاج إلى لاعبين في رياضة الجودو والملاكمة.

وأكد إقبال البلوشي أن اللجنة تسعى إلى توفير كافة سبل الدعم والتطوير للرياضيين المحليين من خلال انتساب الأندية المختصة إلى اللجنة لتوفير ومتابعة البرامج التدريبية المتطورة بما يعزز قدرة اللاعبين على المنافسة في المحافل الدولية. كما أن روزنامة الرياضات القتالية للعام القادم سوف تمثل خطوة مهمة نحو زيادة مستوى الاحترافية والاهتمام بهذه الرياضات. ومن هذا الاجتماع فإننا نقدم دعوة مفتوحة لكافة الأبطال العُمانيين للاستعداد والمشاركة في الاستحقاقات التي ستقوم بها اللجنة خلال الأشهر القادمة والتي ستسهم في رفع علم سلطنة عُمان عاليًا.

كما قامت الأندية بالاستفسار حول مجمل الخطط التي قدَّمتها للجنة خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن اللجنة ستقوم بمساندة الأندية والأكاديميات المختلفة من خلال المشاركات الداخلية والخارجية وفق الإمكانيات المتاحة، كما قامت الأندية بتقييم اللاعبين من الناحية الصحية والبدنية استعدادًا للمشاركات القادمة حيث إن اللجنة تقوم بعملية انتقاء اللاعبين وتقييمهم ومتابعتهم.