بشكل رسمي .. كريستيان جروس مدرباً لفريق الزمالك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - أعلن نادي الزمالك المصري، مساء اليوم، عن تعيين السويسري، كريستيان جروس، لتدريب الفريق الأول، خلفاً للبرتغالي، جوزيه جوميز.

جوميز قرر الرحيل عن القلعة البيضاء عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، من بوابة نادي الفتح، رغم العديد من المحاولات التي قامت بها إدارة الزمالك للحفاظ على خدماته.

وسيبدأ كريستيان جروس، مهامه مع الزمالك، بداية من اليوم، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري.

الجدير بالذكر، أن كريستيان جروس، كان قد تولى تدريب الزمالك عام 2019، وحقق لقب الكونفدرالية وبطولة السوبر المصري السعودي بالفوز على الهلال السعودي.