ختام دوري المدارس للفتيات لكرة القدم بتعليمية ظفار

صلالة ـ « الوطن» :

تُوِّجَت مدرسة عائشة بنت أبي بكر بلقب دوري المدارس لكرة القدم للفتيات والذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ممثلة بلجنة الرياضة المدرسية وذلك بعد تغلبها في المباراة النهائية على مدرسة 23 يوليو بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي. وأقيمت المباراة بالصالة الداخلية لمدرسة السُّلطان قابوس بحضور ألحان بنت شهير سليم مديرة مدرسة السُّلطان قابوس للبنات. وكانت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قد أسفرت عن فوز مدرسة منبع الحكمة للتعليم الأساسي بعد تغلبها على مدرسة السَّيدة ميزون بنت أحمد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لتحتل مدرسة منبع الحكمة المركز الثالث في البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 16 مدرسة بنظام خروج المغلوب وبإجمالي 224 طالبة. ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن خطة برامج ومسابقات لجنة الرياضة المدرسية بتعليمية ظفار للعام الدراسي الحالي 2024/‏‏2025 م.