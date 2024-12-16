برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال ومدة غيابه

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة لإصابة قوية، خلال مشاركته مع فريقه أمام ليجانيس، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

حجم إصابة لامين يامال ومدة غيابه

وتلقى برشلونة مساء أمس الأحد هزيمة مفاجئة من نظيره ليجانيس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل النادي الكتالوني، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الليجا الإسبانية.

وعجز الإسباني الشاب لامين يامال على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله مواطنه جافي في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وأعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي تفاصيل إصابة لامين يامال، قائلًا "تعرض لاعب الفريق الأول لامين يامال لضربة قوية في كاحله الأيمن خلال المباراة أمام ليجانيس يوم الأحد، وأظهرت الاختبارات التي أجريت يوم الإثنين أن اللاعب يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في أربطة الكاحل".

وأضاف برشلونة في بيانه، "ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

ويستعد النادي الكتالوني لخوض مواجهة قوية، أمام نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الليجا.