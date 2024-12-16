سحب قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية الخميس بماليزيا

منتخبنا الوطني فـي المستوى الأول

كتب ـ خالد الجلنداني:

تسحب يوم بعد غد الخميس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة النسخة الحادية عشرة لكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها تايلاند على شاطئ جومتين بمدينة باتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس 2025م بمشاركة 16 منتخبًا حيث تم وضع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية في المستوى الأول مع منتخبات تايلاند وإيران واليابان. أما المستوى الثاني فيضم منتخبات: الإمارات، الكويت، البحرين، الصين. والمستوى الثالث: السعودية، لبنان، أفغانستان، ماليزيا. والمستوى الرابع: إندونيسيا، الهند، العراق، فيتنام. وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة بالتساوي على أربع مجموعات تلعب دوري من دور واحد يتأهل منها فريقان من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، كما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2025 المقررة في جزيرة سيشل.

سيعود بطل العالم ثلاث مرات منتخب إيران للدفاع عن لقبه إلى جانب 12 منتخبًا آخر شاركت أيضًا في النسخة السابقة في عام 2023 ويشمل ذلك الفائزين الأربعة السابقين الآخرين باللقب وهم منتخبنا والبحرين واليابان والإمارات، بينما تعود الهند والعراق وفيتنام بعد غيابها عن النسخة الماضية. وتعَد هذه المشاركة السابعة لمنتخبنا في نهائيات كأس آسيا وحقق اللقب مرة واحدة عام 2015 بقطر واحتل منتخبنا المركز الثالث في النسخة الماضية التي استضافتها تايلاند شهر مارس من عام 2023 بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث 4-2، واستضافت سلطنة عُمان من قبل البطولة الآسيوية في نسختها الخامسة عام 2011 وتأهل للنهائي قبل أن يخسر يومها من المنتخب الياباني بهدفين لهدف. وكان آخر تجمع لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي في شهر اكتوبر الماضي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام شقيقه الإماراتي في الملعب الرملي بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث خسر المباراة الأولى بأربعة أهداف لثلاثة وسجل للأحمر سالم العريمي وخالد العريمي، وهدف عكسي من مدافع الإمارات، بينما انتهت المباراة الثانية بفور عريض لمنتخب الإمارات بنتيجة 8-4 وسجل لمنتخبنا الوطني هاتريك خالد العريمي. وقد ضمت قائمة منتخبنا في معسكره شهر اكتوبر الماضي كلًّا من: خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي ومشعل بن هلال العريمي وأحمد بن ربيع العويسي وسالم بن محمد العريمي ويونس بن خميس العويسي وسامي بن فائل البلوشي وأحمد بن محفوظ المشيخي ويحيى بن جمعة المريكي ومسلم بن محفوظ العريمي (نادي العامرات)، وأمجد بن عبدالله الحمداني واليقظان بن سيف الهنداسي وخلفان بن سالم الغزالي (مصيرة)، وعبدالرحمن بن علي الفزاري (صحم).