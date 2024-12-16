محمد هنيدي يفاجئ جمهوره بظهوره على كرسي متحرك.. والسبب؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثار الفنان الكوميدي المحبوب محمد هنيدي قلق جمهوره بعد انتشار صور له وهو يجلس على كرسي متحرك في أحد المستشفيات. ولكن سرعان ما طمأن هنيدي جمهوره، وكشف عن السر وراء هذه الصور.

الظهور المفاجئ:

انتشرت صور لمحمد هنيدي وهو يجلس على كرسي متحرك، مما أثار حيرة الجمهور وتساؤلات حول حالته الصحية.

كواليس التصوير:

أوضح هنيدي أن هذه الصور التقطت خلال تصوير مسلسله الجديد “شهادة معاملة أطفال”، وأن ظهوره على الكرسي المتحرك يأتي في إطار أحداث المسلسل.

قصة المسلسل:

تدور قصة المسلسل حول رجل يدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا، ثم يستيقظ ويقرر بدء حياة جديدة.

شخصية هنيدي:

يجسد هنيدي في المسلسل دور محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، مع لمسة كوميدية مميزة.

التفاعل مع الجمهور: تفاعل الجمهور مع هذه الصور بشكل كبير، معربين عن شوقهم لمتابعة المسلسل الجديد.

هذا ويعتبر ظهور محمد هنيدي على كرسي متحرك مفاجأة سارة لجمهوره، الذي ينتظر بفارغ الصبر عرض المسلسل الجديد. ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، خاصة مع العودة القوية لهنيدي إلى الدراما التليفزيونية.