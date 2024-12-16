مسابقات اليد تعلن جدول وقواعد وشروط دوري عام الدرجة الأولى .. ومباراتان فـي الانطلاقة

بمشاركة 8 أندية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العُماني لكرة اليد عن جدول وقواعد وشروط دوري عام سلطنة عُمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024/‏‏2025م الذي سينطلق يوم العشرين من الشهر الجاري بمشاركة 8 أندية وهي نادي عُمان حامل اللقب ومسقط والسيب وأهلي سداب ومجيس والشباب وصلالة ونزوى حيث يدشن الأسبوع الأول بمباراتين الأولى تجمع صلالة مع الشباب في الساعة الثانية ظهرًا على ملعب صالة نادي الأمل، ويستضيف نادي عُمان بملعبة بصالة النادي نادي مجيس في الساعة الرابعة عصرًا، وتقام يوم السبت 21 من الشهر الجاري أيضًا مباراتين الأولى تجمع نادي عُمان مع نادي صلالة على ملعب الصالة الرياضية بنادي عُمان في الساعة الرابعة عصرًا، ويتبارى نزوى مع مسقط في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع الرياضي بنزوى، ويوم الأحد 22 من الشهر الجاري تقام مباراة واحدة تجمع أهلي سداب مع السيب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الفرعية بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

نظام الدوري

ويلعب الدوري بنظام ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تلعب الأندية الثمانية دوري من دور واحد «تجميع نقاط» أصحاب المركزين السابع والثامن يهبطان للدرجة الثانية، أما المرحلة الثانية فستكون للأندية الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع تلعب دوري من دورين «ذهابًا وإيابًا» لتجميع نقاط، أما المرحلة الثالثة فسيلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع مباراة واحدة، ويلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث مباراة واحدة، ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع مباراة واحدة، ويلعب الفائزان على المركزين الأول والثاني مباراة واحدة. وسيكون الترتيب النهائي في المسابقات على النحو الآتي: الفريق الذي يحصل على أكبر مجموع من النقاط يفوز ببطولة الدوري، وإذا تعادل فريقان أو أكثر في مجموع النقاط على أي مركز يتم الترتيب وفق الآتي: مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المتعادلة في المباريات التي أقيمت بينها فقط، وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف «ما له ناقص ما عليه» بين الفرق المتعادلة في المباريات التي أقيمت بينها فقط، وإذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف «ما له ناقص ما عليه» في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف مباريات الفريق الذي ينسحب من أي مباراة، وإذا استمر التعادل يرجح الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف مباريات الفريق الذي ينسحب من أي مباراة، وإذا استمر التعادل بعد ذلك يتم تحديد الأسبقية عن طريق القرعة وبحضور مندوبي الفرق المتعادلة وتحسب النقاط في المباريات الرسمية بنظام الدوري التي ينظمها الاتحاد على النحو الآتي: نقطتان للفريق الفائز، ونقطة واحدة لكل فريق من الفريقين المتعادلين، ولا شيء من النقاط للفريق الخاسر، ولا يمنح الفريق المنسحب أي نقاط.

جوائز المراكز الثلاثة

يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول درعا مع 27 ميدالية ذهبية ومكافأة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عُماني، ويحصل صاحب المركز الثاني على 27 ميدالية فضية ومكافأة مالية مقدارها 5 آلاف ريال عُماني، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 27 ميدالية ومكافأة مالية مقدارها 3 آلاف ريال عُماني، ويمنح المدرب الوطني الفائز فريقه بالمركز الأول مكافأة مالية مقدارها 250 ريالًا عُمانيًّا.