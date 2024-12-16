نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يفوز على سبورتنج في الوقت القاتل بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد فوزًا مثيرًا على نظيره سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري المحترفين

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث نجح جون أفيري في تسجيل هدف التقدم لصالح السكة الحديد في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا، ولكن سبورتنج سرعان ما عاد في اللقاء، حيث سجل مروان السيد هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، معيدًا الأمل لفريقه في خطف نقطة على الأقل من اللقاء.

ظل التعادل سيد الموقف حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، حين تمكن محمود عبدالعاطي من إحراز هدف الفوز للسكة الحديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في سباق الصعود إلى الدوري الممتاز.

شهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث حاول سبورتنج العودة في اللقاء بعد هدف السكة الحديد الأول، لكن دفاع الأخير وحارس مرماه نجحوا في التصدي للعديد من المحاولات.

على الجانب الآخر، اعتمد السكة الحديد على الهجمات المرتدة التي أسفرت في النهاية عن هدف قاتل حسم المباراة لصالحه.

بهذا الفوز، يعزز السكة الحديد موقعه في جدول ترتيب دوري المحترفين، مواصلًا ملاحقة فرق الصدارة. في المقابل، تلقى سبورتنج خسارة صعبة، ستدفعه لإعادة ترتيب أوراقه في المباريات المقبلة من أجل تحسين نتائجه وتجنب تراجع مركزه.