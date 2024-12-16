بلقيس فتحي تتحدث عن زواجها السابق وتكشف عن خططها المستقبلية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

بلقيس فتحي، النجمة اليمنية الشهيرة، أثارت جدلاً واسعًا بتصريحاتها الأخيرة حول الزواج وحياتها الشخصية. بعد انفصالها عن زوجها سلطان عبد اللطيف، تكررت الأسئلة حول احتمال زواجها مجددًا.

في حوار صريح مع جمهورها، كشفت بلقيس عن موقفها الحازم من هذا الأمر. أكدت أن الزواج والطلاق قضاء وقدر، وأنها لن تتدخل في مشيئة الله. ولكنها أضافت مفاجأة غير متوقعة: “في حال قررت الارتباط مجددًا، لن أعلن عن الأمر، ولن يعرف أحد هوية الشخص الذي سأرتبط به”.

لماذا قررت بلقيس إخفاء زواجها المحتمل؟

بررت بلقيس قرارها هذا برغبتها في الحفاظ على حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء. قالت: “العلاقات الشخصية لو خرجت من إطار الخصوصية خربت البيوت”. وأكدت أنها لن تكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته في زواجها السابق، حيث أعلنت عن تفاصيل علاقتها بشكل علني.

ردود أفعال الجمهور:

أثارت تصريحات بلقيس جدلاً واسعًا بين جمهورها. فبينما عبر البعض عن احترامهم لقرارها بالخصوصية، رأى آخرون أن هذا القرار يثير التساؤلات حول أسباب إخفاء هذه التفاصيل.