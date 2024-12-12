لماذا لا أستطيع النوم رغم التعب الشديد؟ أسباب وعلاجات فعالة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعاني من صعوبة في النوم رغم شعورك بالتعب الشديد؟ هذا الأمر يزعج الكثيرين ويؤثر سلبًا على صحتهم العامة وحياتهم اليومية. في هذا المقال، سنتعرف على الأسباب الشائعة وراء هذه المشكلة وكيفية التغلب عليها.

اضطرابات النوم: هناك العديد من اضطرابات النوم التي قد تسبب صعوبة في النوم، مثل الأرق، ومتلازمة تململ الساقين، وانقطاع النفس النومي.

التوتر والقلق: يعد التوتر والقلق من الأسباب الشائعة للأرق، حيث يجعلان العقل نشطًا ويصعب الاسترخاء.

أسلوب الحياة غير الصحي: عادات النوم السيئة، مثل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم وشرب الكافيين، يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة النوم.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب الأرق كأثر جانبي.

الأمراض الجسدية: بعض الأمراض المزمنة، مثل الربو وآلام المفاصل، قد تجعل النوم صعبًا.

الاضطرابات النفسية: الاكتئاب والقلق الشديدان يمكن أن يؤثرا على النوم.

تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ.

تهيئة غرفة نوم مريحة وهادئة.

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو المشروبات المنبهة قبل النوم.

ممارسة تمارين الاسترخاء قبل النوم، مثل اليوجا والتأمل.

العلاج السلوكي المعرفي: يساعد هذا العلاج على تغيير الأفكار والسلوكيات التي تؤثر على النوم.

الأدوية: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية مساعدة على النوم، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

العلاج الطبيعي: قد يساعد العلاج الطبيعي في تخفيف الألم والتصلب العضلي اللذين قد يزعجان النوم.