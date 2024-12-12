كيف تحمي طفلك حديث الولادة من البرد؟ دليل شامل لسلامة طفلك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

يعتبر حديث الولادة أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة، لذا فإن حمايته من البرد الشديد أمر بالغ الأهمية. في هذا المقال، سنقدم لكِ دليلًا شاملًا حول كيفية الحفاظ على دفء طفلكِ ووقايته من الأمراض الشتوية.

نظام تنظيم الحرارة: لا يزال نظام تنظيم حرارة الطفل حديث الولادة غير مكتمل، مما يجعله يفقد الحرارة بسرعة أكبر من البالغين.

خطورة انخفاض درجة الحرارة: قد يؤدي انخفاض حرارة الجسم إلى مشاكل صحية خطيرة للطفل، مثل صعوبة في التنفس وانخفاض مستوى السكر في الدم.

طبقات الملابس: ارتدي لطفلك طبقات من الملابس الخفيفة القطنية، مع إضافة طبقة علوية سميكة عند الخروج.

الغطاء: تأكدي من تغطية رأسه وقدميه جيدًا، حيث يفقد الجسم الكثير من الحرارة من هذه المناطق.

القفازات والجوارب: استخدمي القفازات والجوارب القطنية لحماية يديه وقدميه من البرد.

درجة الحرارة المثالية: حافظي على درجة حرارة الغرفة بين 22 و 24 درجة مئوية.

تجنب التدفئة المباشرة: ابتعدي عن توجيه المدفأة مباشرة نحو سرير الطفل.

الرطوبة: استخدمي مرطبًا للحفاظ على رطوبة الهواء، مما يحمي بشرة طفلك من الجفاف.

أفضل حماية: الرضاعة الطبيعية توفر لطفلك أجسامًا مضادة تحمي من العدوى.

التغذية الكافية: تساعد الرضاعة الطبيعية على الحفاظ على درجة حرارة جسم الطفل.

غسل الأيدي: غسلي يديكِ جيدًا قبل لمس طفلك.

تجنب الزوار المرضى: قللي من زيارات الأشخاص المصابين بالمرض.

التطعيمات: احرصي على إعطاء طفلكِ اللقاحات في موعدها.