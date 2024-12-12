مارسيل كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي المصري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - وجه مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، رسالة لجماهير الفريق، قبل مباراة باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وتقام المباراة والذي أطلق عليها لقب “كأس التحدي”، يوم السبت المقبل، بالعاصمة القطرية، الدوحة، والفائز من هذه المواجهة سيضرب موعداً مع ريال مدريد في المباراة النهائية.

وقال كولر في فيديو عبر صفحة ناديه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سعيد بمقابلة جماهير الأهلي الكبيرة هنا في قطر”.

وأضاف: “متشوق جداً لرؤيتهم وأنتظر مساندتهم أمام باتشوكا المكسيكي بعد غد السبت على لقب كأس التحدي”.

وأتم: “جمهور الأهلي هو الداعم الأكبر لنا ونسعى دائماً للفوز من أجله”.