بشكل رسمي .. مبابي بريء من تهمة الاعتداء الجنسي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - أكدت تقارير إسبانية وفرنسية، أن النيابة العامة السويدية أغلقت لقضية التي اتهم فيها، كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بمزاعم اعتداء جنسي، لعدم وجود أدلة.

وكان مبابي سافر إلى السويد في إجازة قصيرة خلال فترة التوقف الدولي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي..

وأفادت تقارير فرنسية حينها أن الشرطة السويدية فتحت تحقيقاً بتهمة اعتداء جنسي في نفس الفندق الذي كان يقيم فيه النجم الفرنسي، وأن هناك إشارات لتورطه بالقضية.

ولكن النيابة العامة السويدية أغلقت القضية لعدم وجود الأدلة، وبالتالي فإن مبابي بريء وهو ما كان قد أكده اللاعب في تصريحات خلال الأسبوع الحالي.