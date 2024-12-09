الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفتاح الوقاية من السكري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:59 مساءً - في خبر سار لعشاق الشوكولاتة، كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط وثيق بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الشوكولاتة الداكنة ضد السكري: حقيقة أم خيال؟

أجرت دراسة واسعة النطاق على مجموعة كبيرة من الأشخاص، وتوصلت إلى نتائج مذهلة تفيد بأن الأشخاص الذين يتناولون خمس حصص أو أكثر من الشوكولاتة الداكنة أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 21% مقارنة بغيرهم.

ما السر وراء هذه الفوائد؟

يرجع الفضل في هذه الفوائد إلى مادة البوليفينول الموجودة بكميات كبيرة في الشوكولاتة الداكنة. هذه المادة تعمل كمضاد للأكسدة، وتحمي الجسم من الالتهابات وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

لماذا الشوكولاتة الداكنة وليس الحليب؟

على الرغم من أن كلا النوعين يحتويان على سعرات حرارية مماثلة، إلا أن الشوكولاتة الداكنة تفوقت بفضل محتواها العالي من البوليفينول. بينما أدت الشوكولاتة بالحليب إلى زيادة الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

نصائح هامة:

الاعتدال هو المفتاح: على الرغم من فوائد الشوكولاتة الداكنة، إلا أنه يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

اختر النوع المناسب: تأكد من اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% فأكثر).

لا تستبدل الأدوية: الشوكولاتة الداكنة ليست بديلاً عن الأدوية الموصوفة لعلاج السكري، بل هي مكمل غذائي.

هذا وتشير هذه الدراسة إلى أن إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو الوقاية من مرض السكري. ولكن تذكر، التغذية الصحية المتوازنة وممارسة الرياضة بانتظام هما الأساس للحفاظ على صحة جيدة.