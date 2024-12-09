دينا الشربيني تتحدث عن تأثير الانتقادات عليها ونجاح مسرحيتها الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

كشفت الفنانة دينا الشربيني، خلال استضافتها في برنامج “الكالوس”، عن تفاصيل جديدة حول حياتها الفنية وكواليس أعمالها الأخيرة. وتحدثت دينا عن تأثير الانتقادات التي تعرضت لها في فترة سابقة، مؤكدةً أنها تأثرت بهذه الانتقادات، ولكنها تجاوزتها بفضل دعم محبيها.

تأثير الانتقادات على دينا الشربيني:

أوضحت دينا أنها لم تتوقع الهجوم المفاجئ عليها، مشيرة إلى أنها شخصية محبة للسلام ولا تسعى لإيذاء أحد. وأكدت أنها تعلمت الكثير من هذه التجربة، وأنها أصبحت أقوى وأكثر ثقة بنفسها.

نجاح مسرحية “حاوريني يا كيكي”:

تحدثت دينا عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية “حاوريني يا كيكي” التي تعرض حالياً في موسم الرياض، مؤكدةً أن هذا العمل أضاف إلى رصيدها الفني. وأشادت دينا بالجمهور السعودي الذي استقبلها بحفاوة بالغة.

أعمال دينا الشربيني القادمة:

تواصل دينا الشربيني حالياً تصوير مسلسلها الجديد “كامل العدد 3″، الذي يضم نخبة من النجوم، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025. كما تنتظر عرض فيلمها الجديد “الهنا اللي أنا فيه”.