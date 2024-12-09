نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (13)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - حاص- دوت الخليج
أسدل الستار، أمس الأحد، على منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات المرحلة وترتيب فرق المقدمة بعدها…
نتائج الجولة (13)
شتوتغارت × يونيون برلين 3-2
باير ليفركوزن × سانت باولي 2-1
بايرن ميونيخ × هايدنهايم 4-2
بوخوم × فيردربريمن 0-1
هولشتاين كيل × لايبزيج 0-2
آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورغ 2-2
بوروسيا مونشنغلادباخ × بوروسيا دورتموند 1-1
هوفنهايم × فرايبورغ 1-1
فولفسبورغ × ماينز 4-3
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (13)
1- بايرن ميونيخ: 33 نقطة
2- آينتراحت فرانكفورت: 27 نقطة
3- باير ليفركوزن: 26 نقطة
4- لايبزيج: 24 نقطة
5- فولفسبورغ: 21 نقطة
6- بوروسيا دورتموند: 21 نقطة
7- فرايبورغ: 21 نقطة