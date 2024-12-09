الدوري الألماني (13)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - حاص- دوت الخليج

أسدل الستار، أمس الأحد، على منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات المرحلة وترتيب فرق المقدمة بعدها…

نتائج الجولة (13)

شتوتغارت × يونيون برلين 3-2

باير ليفركوزن × سانت باولي 2-1

بايرن ميونيخ × هايدنهايم 4-2

بوخوم × فيردربريمن 0-1

هولشتاين كيل × لايبزيج 0-2

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورغ 2-2

بوروسيا مونشنغلادباخ × بوروسيا دورتموند 1-1

هوفنهايم × فرايبورغ 1-1

فولفسبورغ × ماينز 4-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (13)

1- بايرن ميونيخ: 33 نقطة

2- آينتراحت فرانكفورت: 27 نقطة

3- باير ليفركوزن: 26 نقطة

4- لايبزيج: 24 نقطة

5- فولفسبورغ: 21 نقطة

6- بوروسيا دورتموند: 21 نقطة

7- فرايبورغ: 21 نقطة