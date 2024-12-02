الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 3-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج قد يضطرب شمالاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.