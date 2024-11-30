نقل زينة إلى المشفى بحالة طارئة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة أثارت قلق متابعيها، حيث كشفت فيها عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. الصورة أظهرت يدها مع توصيل خراطيم المحاليل الطبية، وعلقت عليها بكلمة واحدة فقط: “الحمد لله”، دون أن توضح تفاصيل حالتها الصحية أو سبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها. وقد تفاعل متابعوها بالدعاء والاطمئنان على صحتها.

تزامنت هذه الأزمة الصحية مع انشغال زينة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “العتوالة”، حيث أخذت إجازة قصيرة للتعافي قبل استئناف التصوير. في المسلسل، تجسد زينة شخصية “حنة”، التي حققت نجاحًا في الجزء الأول، وهي فتاة محجبة تمر بتحديات وصراعات درامية مع شقيق زوجها الذي يؤدي دوره طارق لطفي، وزوجها الذي يجسده أحمد السقا. وتستمر الأحداث في الجزء الثاني بتطورات كبيرة في علاقتها مع زوجها.

وكان آخر ظهور لزينة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور غريب عبر خاصية القصص المصوّرة على “إنستغرام”، حيث تحدثت عن التحديات المالية التي تواجهها وسخريتها من الوضع، قائلة: “أنا عمّالة أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم هينتهي. العالم لو منتهاش أنا هتحبس مش بهزّر”.