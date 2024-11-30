تأخير قطع الحبل السُّري يُفيد مولودك لهذه الأسباب.. لن تخطر في بالك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - فوائد تأخير قطع الحبل السري للمولود الجديد

من النعم الكبيرة التي يحصل عليها المولود بعد الولادة هي الحبل السُّري الذي يربطه بأمه طيلة فترة الحمل. ولكن بعد الولادة، يأتي السؤال حول متى يجب قطع هذا الحبل السري. في السنوات الأخيرة، بدأت الدراسات والأبحاث تشير إلى الفوائد المحتملة لتأخير قطع الحبل السري، والتي قد تكون غائبة عن أذهان الكثير من الوالدين. هنا نسلط الضوء على بعض هذه الفوائد.

تحسين مستويات الحديد في الجسم

أحد الفوائد الرئيسية لتأخير قطع الحبل السري هو تعزيز مخزون الحديد في دم المولود. يُعتبر الحديد عنصرًا ضروريًا للنمو الصحي للدماغ والجسم. وقد وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يُؤخر قطع حبلهم السري يتمتعون بمستويات أعلى من الحديد في دمهم خلال الأشهر الأولى من الحياة.

تعزيز تدفق الدم وحجم الدم

تأخير قطع الحبل السري يساعد في زيادة حجم الدم المنتقل للمولود، مما يضمن انتقال المزيد من الأكسجين والمغذيات الحيوية من المشيمة. هذا الزيادة في حجم الدم يمكن أن تكون حاسمة، خاصةً للمواليد الخدج الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في بداية حياتهم.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض

تشير بعض الدراسات إلى أن تأخير قطع الحبل السري قد يكون له تأثير إيجابي في تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة. على سبيل المثال، قد يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم أو العدوى في المراحل المبكرة من الحياة بفضل مستويات الحديد المرتفعة والمنافع الأخرى المتعلقة بتدفق الدم.

اعتبارات عملية

في حين أن الفوائد الصحية تبدو واضحة، إلا أن هناك اعتبارات عملية يجب أخذها في الحسبان. من المهم التعاون مع الأطباء والقابلات لمعرفة الوقت المناسب لقطع الحبل السري بناءً على حالة الولادة والمولود.

في الختام، إن تأخير قطع الحبل السري قد يُقدم فوائد صحية عظيمة للمولود الجديد لا يجب التغاضي عنها. وعليه، يجب على الأهل الاطلاع الكامل على المعلومات المتاحة والتشاور مع فريق الرعاية الصحية لاتخاذ القرار الأفضل لنمو وصحة مولودهم.