صفات مهمة للأنثى النرجسية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - فهم الشخصية النرجسية

تعتبر الشخصية النرجسية واحدة من اضطرابات الشخصية التي يصعب التعامل معها، حيث تميل هذه الشخصيات إلى احتياجاتها المفرطة للاهتمام والإعجاب، وقد تنطوي هذه العلاقات على الكثير من التحديات بسبب تعقيد صفات الشخصية النرجسية.

الصفات الأساسية للأنثى النرجسية

عادةً ما تكون الصفات النرجسية متشابهة بين الجنسين، لكن هناك بعض السمات التي قد تكون أكثر بروزاً عند الإناث النرجسيات. من هذه الصفات:

حب السيطرة والتحكم: تسعى الأنثى النرجسية دائمًا لأن تكون محور الاهتمام والسيطرة في أي علاقة.

الاهتمام المفرط بالمظهر: غالبًا ما تركز على شكلها الخارجي، وتسعى لجذب الإعجاب من خلال مظهرها وجمالها الخارجي.

صعوبة التعامل مع النقد: تتخذ الأنثى النرجسية أي نقد بشكل شخصي وقد تدافع عن نفسها بشكل عدواني.

عدم التعاطف: تجد صعوبة في التعبير عن التعاطف أو الفهم العاطفي لمشاعر الآخرين واحتياجاتهم.

الغيرة التنافسية: قد تشعر بالغيرة الشديدة من نجاحات الآخرين وتحاول التفوق عليهم بأي شكل.

كيفية التعامل مع الأنثى النرجسية

تعامل مع الأنثى النرجسية بحذر، وحاول دائمًا الحفاظ على حدود صحية في التعامل معها. من المفيد اتباع بعض الاستراتيجيات:

وضع الحدود: من الضروري تحديد حدود واضحة لتفادي الاستنزاف العاطفي والنفسي.

من الضروري تحديد حدود واضحة لتفادي الاستنزاف العاطفي والنفسي. التواصل الفعّال: كن واضحًا ومباشرًا في تعبيرك عن مشاعرك واحتياجاتك.

كن واضحًا ومباشرًا في تعبيرك عن مشاعرك واحتياجاتك. الابتعاد عند الضرورة: إذا أصبحت العلاقة غير صحية، قد يكون من الأفضل الابتعاد لحماية نفسك.

إذا أصبحت العلاقة غير صحية، قد يكون من الأفضل الابتعاد لحماية نفسك. طلب الدعم: لا تتردد في البحث عن دعم الأصدقاء أو العائلة أو حتى المشورة النفسية إذا لزم الأمر.

هل التغيير ممكن؟

قد تتساءل عما إذا كان بإمكان الأنثى النرجسية تغيير سلوكياتها. التغيير ممكن ولكنه يتطلب وعيًا ذاتيًا والتزامًا قويًا بالتغيير الشخصي إلى جانب دعم نفسي متخصص. من المهم الإدراك أن التغيير هو عملية معقدة وتتطلب الوقت والجهد الكبير.

تذكر أن العلاقات مع الأشخاص النرجسيين يمكن أن تكون مرهقة للغاية، لذا احرص على الاعتناء بنفسك وبصحتك العقلية أولاً وأخيراً.