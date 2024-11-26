قهوة الكركم .. وصفة سحرية تحوِّل جسمك لمحرقة دهون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد القهوة من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن، وذلك بفضل قدرتها الكبيرة على تعزيز فقدان الوزن الزائد. ولكن، ماذا يحدث عند دمج القهوة مع الكركم؟

يمكن أن يساعد تناول قهوة الكركم في تعزيز فقدان الوزن بفضل الفوائد التالية:

تعزيز معدل الأيض

يؤدي تناول القهوة مع الكركم إلى زيادة معدل الأيض، حيث يحصل الجسم على جرعة عالية من مادتي الكافيين والكركمين، اللتين تعملان معًا على تحفيز عملية التمثيل الغذائي بشكل فعال.

تحفيز حرق الدهون

يساعد الكافيين والكركمين في تحفيز الجسم لاستخدام الدهون كمصدر للطاقة، مما يعزز عملية حرق الدهون ويسهم في فقدان الوزن.

كبح الشهية

يساعد مزيج القهوة مع الكركم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا بفضل خصائصهما المثبطة للشهية، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

تحسين هضم الدهون

يعد إضافة الكركم إلى القهوة وسيلة فعالة لمنع الجسم من تخزين الدهون، حيث يساعد الكركم في تحفيز إفراز الصفراء التي تساهم في هضم الأطعمة الدسمة.

مكافحة الالتهابات

عند إضافة الكركم إلى القهوة، يصبح المشروب غنيًا بمضادات الالتهابات التي تساعد على محاربة الالتهابات المزمنة، وهي من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

إذن، يمكن لمزيج القهوة والكركم أن يساهم في تعزيز عملية فقدان الوزن بطرق متعددة، من خلال تحسين التمثيل الغذائي، وتحفيز حرق الدهون، وكبح الشهية، بالإضافة إلى دعم عملية هضم الدهون ومكافحة الالتهابات.