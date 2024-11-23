الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتخطى أوجسبورغ بثلاثية بيضاء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - فاز بايرن ميونيخ في ضيفه أوجسبورغ بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح الجولة الحادية عشرةمن الدوري الألماني بكرة القدم.

سجل ثلاثية بايرن ميونيخ هاري كين في الدقائق (63 من ضربة جزاء و90 +3 من ضربةجزاء أيضاً و90 +5).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 29 نقطة معززاً صدارته للدوري الألماني، وبقي رصيد أوجسبورغ 12 نقطة في المركز الثالث عشر.