إليسا تحت النار: تغريدة جديدة تثير الجدل وتقسم الرأي العام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت النجمة اللبنانية إليسا جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما بعد تغريدتها الأخيرة التي هاجمت فيها كل من “بهدل لبنان وشعبه”. هذه التغريدة، التي نُشرت عبر حسابها على منصة “أكس”، جاءت في سياق الأحداث السياسية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها لبنان، لتضع إليسا مجدداً في قلب العاصفة.

تباينت ردود الأفعال على تغريدة إليسا بين مؤيد ومعارض. فمنهم من أثنى على موقفها الجريء، واعتبره انعكاساً لحبها الشديد لبلدها وشعبها. بينما هاجمها آخرون، معتبرين أن تدخلها في الشأن السياسي أمر غير مقبول، وأنها بذلك تتخلى عن دورها كفنانة وتتجه نحو العمل السياسي.

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها إليسا الجدل بتصريحاتها السياسية. فمنذ سنوات، أصبحت النجمة اللبنانية معروفة بتوجهاتها السياسية، الأمر الذي جعلها هدفاً للانتقادات من قبل البعض.