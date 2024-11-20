رونالدو: أنا شخص مليء بالمفاجآت دائماً!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - أكد كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أن انضمامه للعالمي لم يكن بدافع الحصول على الأموال، مشيراً إلى أن هدفه هو التتويج بالألقاب.

تصريحات النجم البرتغالي جاءت عبر الإعلان التشويقي الجديد الذي نشرته منصة “نتفليكس” لوثائقي الدوري السعودي، الذي سيعرض خلال الفترة القادمة.

وقال رونالدو في الإعلان التشويقي للوثائقي: “لست رجلاً يحب دائماً أن يدلي بالنصائح، بل أفضل أن تكون أفعالي هي التجسيد الحقيقي لمبادئي”.

وأضاف: “البعض قال أنني جئت إلى السعودية من أجل الحصول على المال، لكن هذا غير صحيح، جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب مع النصر وأنا مليء بالشغف لتحقيق ذلك”.

وأتم: “البعض شكك في قدراتي قبل الانضمام لنادي النصر، ولكن أود أن أخبرهم بألا يسبقوا الأحداث، فأنا شخص مليء بالمفاجآت دائماً”.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الوثائقي، عبر المنصة العالمية، غداً الخميس، الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.