انت الأن تتابع خبر اطلاق هاتف Realme GT7 Pro بمميزات خارقة في السعودية بسعر مناسب - المميزات والعيوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة ريلمي رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Realme GT7 Pro، الذي يقدم إمكانيات فائقة في الفئة الرائدة،

مع مميزات تقنية متطورة وأداء قوي ينافس أبرز الهواتف في السوق.

يتميز الهاتف ببطارية ضخمة قادرة على العمل لفترات طويلة دون القلق بشأن نفاد الشحن، بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 120 واط، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي. كما يأتي الهاتف بمعالج قوي من كوالكم وبمواصفات شاشة عالية الجودة، ليقدم تجربة مميزة للمستخدمين في مختلف الجوانب.

تفاصيل تصميم هاتف Realme GT7 Pro

يتميز هاتف Realme GT7 Pro بتصميم عصري مع أبعاد متناسقة كالتالي:

الطول: 162.5 ملم

العرض: 76.9 ملم

السمك: 8.6 ملم

الوزن: 222.8 جرام

الألوان المتاحة: البرتقالي والأبيض

مقاوم للغبار والماء مع تصنيف IP69

تفاصيل مواصفات هاتف Realme GT7 Pro

يأتي الهاتف مع مواصفات قوية، موجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز، على النحو التالي:

المعالج: معالج سناب دراجون 8 إيليت ثماني النواة بتقنية 3 نانو متر، مع معالج رسومي Adreno 830.

الشاشة: شاشة OLED بقياس 6.78 بوصة من تصنيع سامسونج، بدقة FHD وجودة 1264×2780 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10 وDolby Vision.

الذاكرة: يتوفر الهاتف بعدة إصدارات للذاكرة: 256 جيجا مع 12 جيجا رام 512 جيجا مع 24 جيجا رام 1 تيرا مع 24 جيجا رام لا يدعم تركيب كارت ميموري

الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5

الكاميرات الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري ومستشعر Sony IMX906 كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري وتكبير حتى 3x كاميرا واسعة بدقة 8 ميجا بكسل فلاش LED مزدوج

البطارية:بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

السوفت وير: يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم Realme UI 6.0.

مميزات إضافية لهاتف Realme GT7 Pro