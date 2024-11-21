طقس نهاية الأسبوع…أمطار رعدية وسحب كثيفة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبرطقس نهاية الأسبوع…أمطار رعدية وسحب كثيفة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض عدد من مناطق المملكة العربية السعودية إلى موجة من الطقس السيء هذه الفترة مع اقتراب دخول فصل الشتاء،حيث الأمطار الشديدة والرياح القوية،وتتعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة،مع وجود فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق،في حين تكون هناك فرصة لهطول الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية،كما تنشط الرياح السطحية وتحد الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٢ ودرجة الرطوبة ٦٥.

المدينة المنورة: العظمى ٣١ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٥٠.

الرياض: العظمى ٣١ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٣٥.

جدة: العظمى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٢٣ ودرجة الرطوبة ٦٥.

الدمام: العظمى ٣٤ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ١٠٠.

أبها: العظمى ٢٢ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٢٢ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

بريدة: العظمى ٢٩ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٨٠.

حائل: العظمى ٢٣ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٧٠٠.

الباحة: العظمى ٢٢ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ٢٢ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٧٥.

سكاكا: العظمى ٢٣ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٧٥.

جازان: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٧ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٥٥.