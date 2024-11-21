أنشيلوتي يجد حلاً لمشكلة الظهير الأيمن أمام ليجانيس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استقر على اللاعب الذي سيشغل مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة ليجانيس، الأحد المقبل، في بطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد كلاً من داني كارفاخال بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وأيضاً لوكاس فاسكيز بسبب إصابة عضلية، الأمر الذي ترك أنشيلوتي في مشكلة كبيرة.

ولكن وفقاً لما ذكره مراسل “لا سيكستا” الإسبانية، فإن أنشيلوتي وجد الحل لهذه المشكلة، حيث قرر الاعتماد على فيدريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

وينتظر الفريق المدريدي بعد مواجهة ليجانيس اختباراً صعباً عندما يحل على ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، ويأمل أنشيلوتي باستعادة فاسكيز قبل هذه المواجهة.