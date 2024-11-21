فوائد فيتامين سي لمرضى الكوليسترول

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - دور فيتامين سي في تحسين صحة القلب

يُعد مرض الكوليسترول أحد المشاكل الصحية الشائعة التي تؤثر سلباً على الشرايين وصحة القلب. يُعتبر فيتامين سي من الفيتامينات الهامة والضرورية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن له دور فعّال في تحسين الحالة الصحية لمرضى الكوليسترول.

كيف يؤثر فيتامين سي على مستويات الكوليسترول؟

يعمل فيتامين سي كعامل مضاد للأكسدة، مما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية للجذور الحرة على الجسم. يلعب هذا الفيتامين دوراً مهماً في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويحقق ذلك عبر عدة آليات، منها:

تحسين عملية الأيض: يساعد فيتامين سي في تعزيز عمليات الأيض الطبيعية للدهون، مما يساهم في التحكم بمستويات الكوليسترول في الجسم.

تحسين صحة الأوعية الدموية: يعمل كمضاد للأكسدة على تقوية جدران الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تراكم الكوليسترول الضار داخلها.

زيادة مستوى الكوليسترول الجيد: يسهم في زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، وهو النوع المفيد الذي يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار.

الجرعة المناسبة والاستهلاك اليومي

يُنصح بتناول الكمية المناسبة من فيتامين سي يومياً للحصول على فوائده الصحية الموجهة لصحة القلب. الجرعة اليومية الموصى بها تختلف بحسب العمر والجنس، ولكن بصفة عامة، يُوصى للبالغين بتناول من 65 إلى 90 ملليغرام يومياً، مع تجنب تناول الجرعات الكبيرة التي تزيد عن 2000 ملليغرام لتفادي الأعراض الجانبية.

مصادر طبيعية غنية بفيتامين سي

من الأفضل الحصول على فيتامين سي من مصادره الطبيعية لضمان فوائد صحية أوسع. من أبرز هذه المصادر:

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون

الفراولة والكيوي

البروكلي والسبانخ

الفلفل الأحمر والأخضر

ختاماً: الوقاية خير من العلاج

يُعتبر الحفاظ على مستويات متوازنة من الكوليسترول واستعمال فيتامين سي ضمن النظام الغذائي اليومي خطوة مهمة في تقليل مخاطر أمراض القلب والشرايين. لذا، اعتن بصحتك واجعل من فيتامين سي جزءاً أساسياً من نظامك الغذائي للحصول على قلبٍ سليم وحياة أكثر نشاطاً.