وصفة ولا أشهى لتحضير كيكة النسكافيه الباردة كما المطاعم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - طريقة تحضير كيكة النسكافيه الباردة الشهية

تعتبر كيكة النسكافيه الباردة من الحلويات اللذيذة والمحبوبة التي تقدم في العديد من المطاعم. فهي تتميز بنكهة القهوة الغنية والقوام الكريمي الذي يضفي عليها جاذبية خاصة. في هذه التدوينة سنتعرف على خطوات تحضير كيكة النسكافيه الباردة بأسلوب المطاعم لتستمتعوا بها في المنزل.

المكونات

2 باكيت من البسكويت السادة

3 ملاعق كبيرة من النسكافيه

2 كوب من الماء الساخن

200 جرام من الكريمة الطازجة

علبة من الحليب المكثف المحلى

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كاكاو للتزيين

خطوات التحضير

1. تجهيز الخليط الأساسي

ابدأ بخلط النسكافيه مع الماء الساخن في وعاء عميق حتى يذوب تماماً. هذه الخطوة تعطي الكيكة طعم القهوة القوي والمميز الذي يعتبر السر في هذه الوصفة.

2. تهيئة البسكويت

اغمس قطع البسكويت في خليط النسكافيه بشكل سريع ثم قم بتصفيتها ووضعها في صينية عميقة، لتشكل قاعدة الكيكة. تأكد من ترتيب البسكويت بشكل متساوٍ للحصول على طبقة متينة.

3. تحضير الكريم

في وعاء آخر، اخفق الكريمة الطازجة حتى تصبح سميكة ومتجانسة. ثم أضف الحليب المكثف المحلى والفانيليا واستمر في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات بشكل مثالي. هذا الخليط سيضفي طعماً كريميًا ناعمًا على الكيكة.

4. تشكيل الكيكة

اسكب جزءًا من خليط الكريمة فوق طبقة البسكويت، ثم أضف طبقة أخرى من البسكويت المغمس بالنسكافيه. كرر هذه الطبقات حتى تنتهي المكونات، وانتهِ بطبقة من الكريمة على الوجه.

5. التزيين والتقديم

استخدم الكاكاو لتزيين الكيكة برشه على الوجه بشكل جميل. يمكن إضافة القليل من قطع الشوكولاتة أو حبيبات القهوة للتزيين إضافي إذا رغبت بذلك. ضع الكيكة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات لتبرد وتتماسك الطبقات.

الآن، كيكة النسكافيه الباردة جاهزة للتقديم. استمتعوا بها مع العائلة أو الأصدقاء، وقدموا لهم هذه الحلوى الشهية وكأنهم في أرقى المطاعم. بفضل بساطتها ونكهتها الغنية، ستصبح بالتأكيد من الوصفات المفضلة لديكم.