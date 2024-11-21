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أحمد جودة - القاهرة - طالب إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب، الجماهير المصرية وخاصة جماهير الإسماعيلية، بمؤازرة منتخب الشباب في مباراته الحاسمة أمام تونس يوم الثلاثاء المقبل.

إسلام الشاطر: أطالب الجماهير بمساندة منتخب الشباب أمام تونس

وقال إسلام الشاطر، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: المباراة الأخيرة أمام تونس يوم الثلاثاء المقبل هامة جدا، وأدعو جماهير الإسماعيلية وكل جماهير مصر للحضور لدعمنا ومساندتنا في ستاد هيئة قناة السويس.

وأضاف مدير منتخب الشباب: دخول الجمهور مجاني، وأتمنى حضور جماهير الإسماعيلي والجماهير من مختلف المحافظات، لأن المباراة هامة جدا، وأعتقد أن الجمهور سيتجاوب معنا.

وتابع الشاطر: حال عدم الصعود سنخسر جيلا مميزا به عدد من اللاعبين سيكونوا نواة جيل مميز لمنتخب مصر، وأتمنى التأهل لبطولة إفريقيا، رغم ضيق الوقت مع ميكالي والذي لم يمكنه من وضع خططه وتكتيكاته للاعبين.

واختتم إسلام الشاطر: لم نكن أفضل شيء أمام المغرب، لكن لم نكن نستحق الخسارة، وكنا نستحق التعادل على الأقل، لكن استعدنا التوازن والجزائر تعادلت معنا في الدقائق الأخيرة، قبل أن نفوز بعد ذلك على ليبيا.