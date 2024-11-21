نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يدعم المصري في مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانبًا من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

هذا وقد رافق سيادته خلال حضور المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث كان في استقبالهما علي ماهر المدير الفني للفريق وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين.

وخلال كلمته للاعبين قبيل انطلاق المران أكد كامل أبو علي للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء.

أعرب رئيس النادي عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة ومعربًا كذلك عن ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن امكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتي جعلتهم محل إشادة الجميع.