انت الأن تتابع خبر "أنت محبوبي".. تردد زي الوان Zee Alwan على النايل سات وعرب سات بجودة hd والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت الدراما الهندية من اهم مايبحث عنه المصريين بل وأصبحوا يعشقونها لذا نجد الكثيرين منهم يسألون كثيرا على محركات البح لجوجل العالمى حول معرفة تردد زي الوان حيث تعتبر قناة زي الوان من اهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من المسلسلات والأفلام الهندية مترجمة باللغة العربية مجانا بأعلى جودة صوت وصورة.

تردد زي الوان

بعد إعلان إدارة قناة زى الوان عن أخر تحديث لتردد زي الوان الجديد جرت محركات البحث كثيرا حول معرفة تردد زي الوان لذا سنعرض لكم من خلال موقعنا الاخبارى “جريدة مانشيت” كافى التفاصيل لمعرفة

كيفية تحميل القناة على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات فتابعونا..

التردد الخاص بالقناة هو: 11418.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

والجودة هي: HD.

تردد قناة زي الوان 2025 علي القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو : 11862.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

الجودة الخاص بالقناة هي: HD.

مسلسلات قناة زي ألوان 2025

وفى إطار الحديث عن تردد زي الوان Zee Alwan فاننا نستعرض معكم الان مسلسلات قناة زي ألوان 2025 تقوم القناة بعرض العديد من المسلسلات ومن أهم المسلسلات التي يتم عرضها عليها ما يلي:-

رحلة لاكشمي

مكانك في القلب

أحلام مراهقين

المحقق راغاف

خفايا القلوب

الفخ

الصيف الأخير

أنت محبوبي

حياة قلبي

أحلام بسيطة

خطوات تثبيت قناة زى الوان

يبحث جميع المواطنين علي معرفة تردد قناة زي الوان 2024 علي القمر الصناعي نايل سات، واليكم بيانات التردد علي النحو التالي: