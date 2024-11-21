أخبار اليمن : الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز في غزة

الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز في غزة
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن المخابز التي تعد شريان حياة لمئات آلاف الفلسطينيين الجوعى في غزة على وشك الإغلاق، بسبب نقص الدقيق والوقود.
وقال المكتب في تقريره اليومي إن أجزاء من شمال غزة تتعرض لخطر المجاعة الوشيكة، فيما أبلغ شركاء الأمم المتحدة عن زيادة عدد الأسر التي تعاني من الجوع الشديد في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن 7 مخابز فقط من أصل 19 مخبزًا يدعمها الشركاء الإنسانيون في غزة ما تزال تعمل.
وأشار المكتب إلى أن العديد من المخابز الأخرى اضطرت إلى وقف عملياتها في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نقص الدقيق.
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