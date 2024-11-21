انت الأن تتابع خبر "سم قااااتل".. حقيقة تناول الأندومي وماذا قال عنه الأطباء!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال السنوات الماضية أثارت الأندومي سريعة التحضير جدلاً كبيراً، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشورات أولياء الأمور الذين تعرض أطفالهم لمشاكل صحية شديدة بسبب تناول الأندومي،

حقيقة الأندومي على الصحة العامة

أوضحت الدكتورة “نجوى الشافعي” وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء أن الأندومي من الوجبات السريعة التي تأثيرها ضار وخطير على الصحة، ولا يوجد لها أي قيمة غذائية ينتفع بها الشخص، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، ويجب معاقبة الشركة التي تصنعها.

والحقيقه هو تسبب الشعرية في إصابة العديد السرطان، وأكدت أن المواد الحافظة التي توجد في الشعرية هي تمثل خطر كبير على جسم الإنسان خصوصاً إذا كان يعتاد عليها وتؤدي إلى ردود أفعال غير متوقعة مع جسم الإنسان، وقد تسبب أمراض مثل السرطان وغير ذلك.

اضرار الاندومي على الاطفال