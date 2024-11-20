شكرا لاهتمامك لمعرفة كشف عن وحوش مفقودة.. أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 National Geographic Abu Dhabi والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi هي من القنوات الفضائية الأكثر شعبية في الوطن العربي، حيث تجمع القناة بين الترفيه والتعليم، ويزداد البحث كل يوم عن ترددها، حيث تخصصت في تقديم محتوى غني ومتنوع يغطي العلوم، الطبيعة، التاريخ، والعديد من ثقافات دول العالم، وقد انطلقت في عام 2001 كواحدة من شراكة بين “ناشيونال جيوغرافيك سوسايتي” وشبكة فوكس، ومن هذا الوقت أصبحت وجهة رئيسية لعشاق المعرفة والاستكشاف حول العالم.

ما هو محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024؟

والجدير بالذكر، أن قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic Abu Dhabi تتميز بمحتوى فريد، حيث تتناول القناة مختلف الموضوعات بأسلوب مبسط وجذاب، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار، ومنها تشمل البرامج التالية:

برامج العلوم والتكنولوجيا حيث توضح الاختراعات والاكتشافات بأسلوب يجمع بين التبسيط والدقة، مثل البرامج: كيف تعمل الأشياء التكنولوجيا المستقبلية

الأفلام الوثائقية الطبيعية حيث يتم عرض الحياة البرية وسلوك الحيوانات بطرق مختلفة ومذهلة باستخدام تصوير متطور، مثل برامج: هروب الحيوانات الكبيرة أسرار المحيطات

التحقيقات والتاريخ والتي تأخذ المشاهدين في العديد من الجولات التاريخية العميقة، وتقدم برامج مثل: أسرار التاريخ حقيقة أم خرافة



ما هي جودة البث في قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024؟

والجدير بالذكر، أن قناة ناشيونال جيوغرافيك تستخدم أحدث تقنيات التصوير والإنتاج لإيصال التفاصيل الدقيقة، مثل التصوير عالي الدقة HD وتقنيات الواقع الافتراضي VR لإعطاء المشاهدين إحساسًا بالاندماج مع البيئة المعروضة.

كما تقوم بعمل تحديثات كل فترة على تردد القناة، لتطوير جودة بث الصوت والصورة لدى المشاهدين، بجودة صورة HD وقد تصل الجودة في بعض الأحيان إلى 4K.

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Abu Dhabi؟

تستطيع متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 أبو ظبي عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات Nilesat وعرب سات Arabsat، أو من خلال منصات الخاصة بالقناة الإلكترونية، مما يجعل محتواها متاح في أي وقت وأي مكان، وإليك تردد القنوات كالتالي:-

ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 على القمر نايل سات Nilesat

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة 11411 أفقي (H) 30000 3/4 HD 11526 أفقي (H) 27500 5/6 SD

ترددات قناة National Geographic Abu Dhabi على القمر الصناعي عرب سات (بدر 6)

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة 11804 أفقي (H) 27500 3/4 HD

وتظل قناة ناشيونال جيوغرافيك مستمرة في تحقيق أهدافها، وإنها ليست مجرد قناة، بل رحلة ممتدة إلى عوالم لم نكن نتخيل وجودها.