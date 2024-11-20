انت الأن تتابع خبر "يا بنتي الحكاية مش سحر ولا شعوذة".. هتبقي منوره وقمر 14.. طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في دقائق هتصغري 20 سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم لبان الدكر والنشا يعتبر من الحلول الطبيعية المميزة للعناية بالبشرة فهو يحتوي على مكونات طبيعية تساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة يعمل هذا الكريم على تغذية البشرة بعمق بفضل خصائص لبان الدكر المعروفة بتأثيرها الإيجابي في تجديد خلايا الجلد والنشا الذي يساهم في تقليل الزيوت الزائدة وتوحيد لون البشرة.

مكونات كريم لبان الدكر والنشا

مكونات كريم لبان الدكر والنشا سهلة وبسيطة ومناسبة لجميع أنواع البشرة يتكون الكريم من ملعقتين كبيرتين من لبان الدكر المطحون ملعقتين كبيرتين من النشا ملعقة كبيرة من ماء الورد نصف كوب من الماء الدافئ وبعض قطرات زيت اللوز الحلو الذي يساعد على ترطيب البشرة.

خطوات تحضير كريم لبان الدكر والنشا

لتحضير كريم لبان الدكر والنشا يتم أولاً نقع لبان الدكر في الماء الدافئ لمدة ساعتين حتى يتحول إلى قوام لزج ثم يتم تصفيته للتخلص من الشوائب بعد ذلك يتم إضافة ماء الورد والنشا تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يتكون خليط ناعم ومتجانس أخيراً يتم إضافة زيت اللوز ومزجه جيداً مع الخليط للحصول على قوام كريمي يمكن تخزينه في عبوة محكمة الإغلاق في الثلاجة.

طريقة استخدام كريم لبان الدكر والنشا

يستخدم كريم لبان الدكر والنشا على بشرة نظيفة تماماً يتم وضع كمية مناسبة من الكريم على الوجه والرقبة وتدليكه بلطف بحركات دائرية يترك الكريم لمدة ثلاثين دقيقة حتى يجف تماماً ثم يتم شطفه بالماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدامه يومياً قبل النوم للحصول على بشرة مشدودة وناعمة.

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