"رجلك هتبقا كعب غزال!"... وصفة مذهلة للتخلص من تشققات القدمين من أول استخدام و تنعيم كعب القدم زي القشطة!!

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رياض - احمد صلاح - تعاني القدمين في فصل الشتاء من الجفاف والتشقق بسبب التعرض للبرودة ونقص الترطيب اللازم، مما يجعل العناية بهما أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتهما وراحتهما، وتشققات القدمين ليست مجرد مشكلة جمالية؛ فهي قد تؤدي إلى التهابات وألم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، لذا، يعد اتباع خطوات روتينية للعناية بمظهر وصحة القدمين أمرًا هامًا وفعّالاً.

خطوات إعداد حمام القدمين

للتخلص من التشققات، يمكن استخدام وصفة بسيطة مكونة من:

ماء ساخن بحجم 5 لترات

ملعقتين كبيرتين من الملح الصخري أو البحري

ملعقتين من الخل

وملعقة صغيرة من الكربوناته مع إضافة القليل من شاور جل

خطوات الوصفة

يخلط المزيج جيدًا وتنقع القدمين فيه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

بعد التنقيع، يفضل استخدام مبرد القدمين لإزالة الجلد الميت، مما يساعد على تجديد الخلايا.

يمكن استخدام مقشر طبيعي يتكون من القهوة والسكر والزيت لتعزيز عملية التنظيف والحصول على قدمين أكثر نعومة.

ترطيب وتغذية القدمين