متحطيش اكستنشن تاني.. بخاخ الرمان وإكليل الجبل لحل مشكلة الشعر الخفيف وإنبات الفراغات هيجيب من الأخر

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رياض - احمد صلاح - يحتوي الروزماري وقشر الرمان على العديد من الفيتامينات المهمة لتحسين حالة الشعر وعلاج العديد من مشاكله، فهما يساعدان على تقليل تساقط الشعر وتحفيز فروة الرأس لإنبات الشعر من جديد، كما أنهما يغذيان الشعر مما يجعله كثيف في وقت قياسي، لذا ننصح باستعمال بخاخ القرنفل و الروزماري لعلاج كافة مشاكل الشعر، ويمكن تحضيره بكل سهولة بمكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك ما سنوضح لكم في الفقرات التالية، فتابعونا.

مكونات بخاخ الروزماري وقشر الرمان للشعر

يعتبر بخاخ الروزماري وقشر الرمان من أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة لعلاج الكثير من مشاكل الشعر، حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المعروفة

بفوائدها العظيمة للشعر، ولتحضير بخاخ الروزماري لابد من توفير المكونات التالية:

ثلاث حبات من قشور الرمان مجففة ومطحونة.

كوب من الروزماري المجفف.

ثلاث أكواب من الماء الفاتر.

بخاخ فارغ ومعقم.

طريقة تحضير بخاخ الروزماري وقشر الرمان للشعر

للحصول على فوائد بخاخ الروزماري وقشر الرمان المذهلة للشعر، لابد من تحضيره بالطريقة التالية لضمان نجاح الوصفة والاستمتاع بشعر صحي وحيوي خالي من أي مشاكل صحية.

نحضر إناء عميق ونضع به الماء ثم نضيف الروزماري وقشر الرمان.

نضع الإناء على نار هادئة ونترك المكونات تغلي لمدة ربع ساعة.

نرفع الإناء من على النار جانبًا ونتركه يبرد.

يصفى ماء الروزماري والرمان جيدًا بالمصفاة.

نضع هذا المزيج في بخاخ ثم نغلقه بإحكام.

يتم استخدام بخاخ الروزماري والرمان مرتين في الأسبوع عقب غسيل الشعر ويفضل تدليك الشعر به بضع ثواني لامتصاص الفروة له بشكل أسرع والحصول على نتيجة أفضل.

فوائد بخاخ الروزماري وقشر الرمان للشعر