انت الأن تتابع خبر لو ليفة هينفرد.. طريقة عمل كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الجاف والخشن هيفك التشابك من مرة واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستخدم بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر المجعد نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الخصائص المرطبة للشعر مما يجعله مفرودًا وناعمًا، ويمكن استعمال بذور الكتان كبديل طبيعي للكيراتين لفرد الشعر المجعد دون الحاجة لاستعمال مواد كيميائية مضرة للشعر، حيث أنها تعطي نتيجة ممتازة وبشكل آمن على الشعر وغير مكلفة إطلاقًا تكاد تكون موجودة في كل منزل، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة عمل كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون لتنعيم الشعر المجعد وفك التشابك بكل سهولة، فتابعونا.

مكونات عمل كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون

باستعمال مكونين طبيعيين فقط سوف تحصلين على شعر ناعم ومفرود مثل الحرير تمامًا،

كل ماعليكي تحضير بذور الكتان وزيت الزيتون بالنسب التالية:

ثلاث ملاعق كبار من بذور الكتان.

أربع ملاعق كبار من زيت الزيتون.

مقدار ¾ كوب من الماء الفاتر.

طريقة عمل كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون

تتميز هذه الوصفة بالعديد من الفوائد للشعر بجانب فاعليتها في فرد وتنعيم الشعر المجعد، حيث أنها تعمل على تعزيز نمو الشعر لما تحتويه من زيت الزيتون الغني بالفيتامينات، كما أن بذور الكتان تعمل على إصلاح الشعر التالف وتعيد ترميمه،

ويمكن تحضير كيراتين بذور الكتان وزيت الزيتون من خلال الخطوات التالية: