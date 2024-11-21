انت الأن تتابع خبر "مباريات نارية في الانتظار".. موعد مباريات كأس السوبر الاسباني في السعودية.. مباريات لا تفوت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني لعام 2025، التي تستضيفها المملكة قريبا على أرضها، في إطار تعزيز التعاون الرياضي مع كبرى البطولات العالمية، وتشهد النسخة المرتقبة من البطولة منافسة شرسة بين أربعة من أبرز الأندية الإسبانية وهم، ريال مدريد، بصفته بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة، الذي حل وصيفا في الليجا، بالإضافة إلى أتلتيك بلباو، بطل كأس ملك إسبانيا، وريال مايوركا، الذي وصل إلى نهائي البطولة ذاتها

موعد مبارايات السوبر الاسباني

تستعد السعودية لاستضافة النسخة الخامسة من كأس السوبر الإسباني، حيث تعود البطولة هذا العام إلى مدينة جدة للمرة الثانية بعد أن احتضنت الرياض النسخ الثلاث الماضية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل جدول مباريات البطولة والملاعب المستضيفة لها، سوف تشهد الجولة نصف النهائية مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع ريال مايوركا، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في المباراة الأخرى من نفس الدور.

كأس السوبر الاسباني في السعودية