انت الأن تتابع خبر دلعي بشرتك.. طريقة عمل غسول الشوفان للعناية بالبشرة يعني تنظيف وتبييض بمكونات طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار غسول الوجه في الفترة الأخيرة، فهو يعتبر من الأشياء التي لا تستغنى عنها المرأة للعناية ببشرتها، ولذلك تبحث المرأة عن بدائل طبيعية تستخدم لغسول الوجه بأسعار مناسبة، وهذا هو موضوعنا اليوم فنحن نقدم لكم غسول الشوفان الطبيعي والفعال في تنظيف البشرة بعمق بالإضافة إلى تفتيحها وترطيبها، فيمكن استخدام غسول الشوفان للعناية اليومية بالبشرة والحصول على النتيجة المرجوة مثل الجاهز تمامًا، بل أوفر كثيرًا من شرائه وبمكونات طبيعية آمنة خالية من أي مواد كيميائية.

مكونات غسول الشوفان لجميع أنواع البشرة

استمتعى ببشرة نظيفة خالية من أي دهون أو شوائب باستخدام غسول الشوفان الطبيعي الغني بالعديد من الفيتامينات المهمة التي تساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة بالإضافة إلى ترطيبها وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال،

وإليكم أهم المكونات اللازمة لصنع غسول الشوفان للبشرة.

عدد 4 ملاعق كبار من الشوفان.

عدد 3 ملاعق كبار من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير غسول الشوفان لجميع أنواع البشرة

يتميز غسول الشوفان بأنه يحتوي على مكونات طبيعية وآمنة، مما يجعله مناسب لجميع أنواع البشرة ولا ضرر من استعماله بل يجعل البشرة نظيفة وخالية من أي شوائب أو أتربة الناتجة عن التعرض للعوامل الخارجية،

ويمكن تحضيره بالطريقة التالية: