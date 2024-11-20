الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 21-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر غرباً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.