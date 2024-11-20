دراسة .. فيتامين “سي” يطيل أعمار مرضى سرطان البنكرياس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت نتائج تجربة سريرية أجرتها جامعة آيوا الأمريكية فاعلية حقن فيتامين “سي” بجرعات عالية عن طريق الوريد لمرضى سرطان البنكرياس أثناء العلاج الكيميائي.

وأوضحت نتائج الدراسة العشوائية من المرحلة الثانية أن إضافة جرعة عالية من فيتامين “سي” عبر الوريد إلى العلاج الكيميائي ساعدت في مضاعفة معدل بقاء المرضى المصابين بسرطان البنكرياس النقيلي (أي الورم الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتين والكبد وتجويف البطن) من 8 أشهر إلى 16 شهراً.

ويُعد سرطان البنكرياس المتقدم من أكثر أنواع السرطان شراسة وصعوبة في العلاج. فمعدلات البقاء على قيد الحياة عند المصابين به منخفضة، كما أن اكتشاف الورم في مراحله المبكرة يعد أمرًا صعبًا، إذ لا يظهر في التصوير الإشعاعي إلا بعد انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم. إضافة إلى ذلك، يعد الورم مقاومًا لمعظم أدوية السرطان المتوفرة، مما يزيد من صعوبة علاجه.

في الدراسة، تم تقسيم 34 مريضًا مصابًا بسرطان البنكرياس النقيلي في المرحلة الرابعة عشوائيًا لتلقي إما العلاج الكيميائي التقليدي، أو العلاج الكيميائي مع الحقن بجرعات عالية من فيتامين “سي”.

وأظهرت النتائج أن متوسط مدة بقاء المرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي مع فيتامين “سي” كان 16 شهراً، مقارنة بـ 8 أشهر للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي فقط. كما تم تمديد فترة البقاء دون تطور المرض من 4 أشهر إلى 6 أشهر لدى المجموعة التي تلقت فيتامين “سي”.

وتُعد هذه النتائج تقدمًا كبيرًا في استخدام جرعات عالية من فيتامين “سي” عبر الوريد لعلاج مرضى سرطان البنكرياس، وقد استمرت جامعة آيوا في دراسة فوائد هذا العلاج لمرضى السرطان على مدار نحو 20 عامًا.

ويقول كولين، عضو مركز علاج السرطان في آيوا سيتي بجامعة آيوا: “واجهنا العديد من الصعوبات والانتكاسات، لكن هذه النتائج تُعد تتويجاً لجهود كبيرة بذلها الكثير من الأشخاص. إنها خطوة إيجابية للمرضى ولجامعة آيوا”.