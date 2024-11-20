ما تأثير عودة ألابا على ميركاتو ريال مدريد الشتوي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن عامل جديد سيؤثر على قرار ريال مدريد، بشأن دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل، لتعزيز خط الدفاع..

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن وضعية النمساوي، دافيد ألابا، بعد اكتمال تعافيه من الإصابة ستكون عاملاً حاسماً، في مسألة إبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصدر داخل النادي الملكي أن ألابا أصبح أكثر نشاطاً في التدريبات، لكن لا أحد يجرؤ على تحديد تاريخ دقيق لعودته إلى المباريات.

وأفادت الصحيفة، أن التوقعات تشير لعودته بموعد أقصاه بداية يناير/كانون الثاني 2025، لينضم بذلك إلى أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني وراؤول أسينسيو، في خط الدفاع..

وترى إدارة ريال مدريد أن الميرنجي لن يكون بحاجة إلى مدافع جديد، مع هذا الرباعي، ولا داعٍ من القيام بأي تحركات في السوق الشتوية.